Dommen er faldet: Kendispar skal flere år i fængsel

Todd og Julie Chrisley skal tilsammen tilbringe 19 år i fængsel, efter at de er blevet dømt for svindel og skatteunddragelse

Siden juni har det stået klart, at Todd og Julie Chrisley i årevis har brudt loven og svindlet blandt andre banker og de amerikanske skattemyndigheder. Her blev parret nemlig kendt skyldige i retten, og nu er den endelige dom så faldet.

Mandag slog en dommer fast, at de begge skal i fængsel. Todd blev her idømt 12 års fængsel plus 3 års prøveløsladelse, mens Julie skal 7 år i fængsel med 3 års prøveløsladelse efterfølgende. Det skriver flere medier, heriblandt CNN.

Også parrets medtiltalte revisor, Peter Tarantino, skal i fængsel. Han blev idømt 3 års fængsel plus 3 års prøveløsladelse.

Svindlede for millioner

Todd og Julie Chrisley er kendt fra tv-programmet 'Chrisley Knows Best', som handler om dem selv, og som har kørt i ti sæsoner. Et program, som de tjente millioner af dollars på at lave. Alligevel valgte de at svindle.

Parret var tiltalt for at have forfalsket en række dokumenter og kontoudtog og for at have fået det til at fremstå, som om de havde flere penge, end de i virkeligheden havde. De forfalskede dokumenter brugte de så til at få banker til at godkende store lån på millioner af dollars, som de brugte til at opretholde deres luksuriøse livsstil.

Todd og Julie begik også skatteunddragelse i deres fælles firma, 7C's Productions, i flere år. Det skulle revisoren have hjulpet med, hvorfor han altså også blev dømt. Da skattemyndighederne slog ned på de manglende skatteindbetalinger, forfalskede Julie Chrisley ifølge anklagemyndighederne dokumenter, så det fremstod, som om firmaet slet ikke tjente penge.

Desuden er de tiltalt for at have brugt de falske kontoudtog til at leje et hus i Californien, hvor de efter et par måneder bare stoppede med at betale husleje.

Parret har endnu ikke kommenteret fængselsdommen. Da de blev kendt skyldige i juni, fortalte de efterfølgende i deres podcast, 'Chrisley Confessions', at de var knuste.

- Vi vil gerne fortælle alle her i dag, at det er en meget trist og hjerteknusende tid for vores familie lige nu. Men vi holder fast i vores tro, og vi stoler på, at Gud vil gøre, hvad han er bedst til. For Gud udvirker mirakler, lød det fra Todd.

Deadline erfarer, at fængselsstraffen betyder, at stikket er blevet trukket på 'Chrisley Knows Best' og spinoffserien 'Growing Up Chrisley', der følger parrets børn. Der er allerede optaget få afsnit til sæson ti af førstenævnte, og de bliver vist næste år.

Også programmet 'Love Limo', som Todd Chrisley skulle have været vært på, er blevet lagt i graven efter dommen.

