Donald Trump: De vil gå fra hinanden

Den tidligere præsident Donald Trump siger i et nyt interview, at prins Harry og Meghan Markle er en skændsel for det britiske kongehus

For nylig optrådte Donald Trump i det nye talkshow 'Piers Morgan Uncensored', hvor snakken faldt på det meget omtalte britiske par prins Harry og Megan Markle, skriver New York Post.

Og var man i tvivl om Trumps holdning til det kendte par, så gjorde han den i hvert fald helt klar.

- Harry bliver kontrolleret, siger Donald Trump til talkshowsværten Piers Morgan og fastholder, at prins Harry ifølge ham bliver ført bag lyset af sin hustru, Megan Markle.

Det er pinligt

Den tidligere præsident fortæller, at han deler de samme synspunkter i forhold til det royale par, som tv-værten Piers Morgan.

- Jeg er ikke en fan af Meghan, og det var jeg heller ikke i begyndelsen. Jeg tror, at stakkels Harry bliver kørt rundt, og jeg synes, det er pinligt. Jeg mener også, at Meghan har talt dårligt om den kongelige familie, men især om dronningen, siger Donald Trump.

Trump, som selv har mødt den britiske dronning, siger, at de to kommer fint ud af det med hinanden. Han har derfor ikke nogen kritik af resten af det britiske kongehus.

Prins Harry og Meghan Markle blev gift tilbage i maj 2018. Parret har været genstand for meget omtale i medierne, blandt andet på grund af deres kritik af det britiske kongehus. Foto: Ritzau Scanpix.

Vil fratage deres royale titler

Den tidligere præsident vil endda gå så langt, at hvis det stod til ham, skulle prins Harrys royale titel fratages på grund af hans skandaløse opførsel.

- Jeg synes, at Harry har været virkelig respektløs over for landet, siger Donald Trump.

Derudover er Donald Trump også sikker på, at alt det stress og postyr, som der har været omkring parret, vil føre til en skilsmisse.

- Jeg vil gerne vide, hvad der kommer til at ske, når Harry beslutter, at han har fået nok af at blive hundset rundt med, siger Donald Trump og fortsætter:

- Eller måske finder Meghan en anden mand, som hun bedre kan lide. Så jeg vil gerne vide, hvad der sker, når ægteskabet slutter.

Og Trump er ikke et sekund i tvivl om, at ægteskabet vil slutte. Han forudser, at Harry vil komme 'kravlende' tilbage til det britiske kongehus efter at have erkendt sine fejl.

Tv-værten Piers Morgan, som interviewede Donald Trump, har også før ytret stærke holdninger til det kongelige par.

Han forlod morgenshowet 'Good Morning Britain', hvor han tidligere var vært, efter at han nægtede at undskylde for gentagne gange at tale dårligt om parret.