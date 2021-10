Donald Trumps søn håner skuespiller efter skuddrab

Donald Trump Jr., søn af USA's tidligere præsident Donald Trump, håner skuespilleren Alec Baldwin, efter at denne ved et uheld skød og dræbte en filmfotograf på et filmset torsdag.

På sin hjemmeside udbyder Donald Trump Jr. T-shirts for 27,99 dollar påtrykt nedladende slogans som 'våben dræber ikke mennesker, Alec Baldwin dræber mennesker'.

Det skriver mediet The Hill.

Alec Baldwin er fortaler for en skærpelse af våbenlovgivningen i USA, og under Donald Trumps fire år som præsident fra 2017 til 2021 gjorde skuespilleren ofte grin med Trump i satireshowet 'Saturday Night Live'.

På det sociale medie Instagram har Donald Trump Jr. siden den tragiske skudhændelse flere gange hånet Hollywood-stjernen.

I sidste uge delte han et meme med teksten 'sådan ser det ud, når en tosse, der er modstander af våben, dræber flere mennesker med et våben, end din store samling af våben nogensinde har gjort'.

Den 43-årige Donald Trump Jr., der er ekspræsidentens ældste barn, har på Instagram også taget til genmæle over for folk, der kritiserer hans udfald mod Alec Baldwin.

- Al den hellighed, jer ser derude, kan rende mig. Hvis en anden person havde gjort det, så ville Alec Baldwin bogstaveligt talt være den første til at pisse på enhvers grav og forsøge at drage en konklusion. F*ck ham, skriver Trump Jr.

Alec Baldwin affyrede på et filmset torsdag en rekvisit-revolver, som ifølge magasinet Variety viste sig at indeholde et skarpt skud.

Kuglen ramte filmfotografen Halyna Hutchins, der efterfølgende blev erklæret død på et hospital. Alec Baldwin er ikke blevet sigtet i forbindelse med den tragiske hændelse.

Da Baldwin fik overdraget pistolen af en assisterende instruktør var det med forsikringen om, at den var ufarlig. Det fremgår af retsdokumenter i sagen.

I weekenden blev der holdt en mindehøjtidelighed for den dræbte filmfotograf. Fotos i amerikanske medier viste skuespilleren, der omfavner filmfotografens enkemand og parrets niårige søn.