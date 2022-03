Donerer astronomisk beløb til Ukraine

Krigen i Ukraine og de rædsler, der sker i landet netop nu, berører mange mennesker verden over - ikke mindst folk, der på den ene eller anden måde har et bånd til det krigsramte land.

Kendte mennesker er ingen undtagelse, og en af dem er Leonardo DiCaprio.

For at gøre en forskel for de mennesker, der gennemlever krigen på tæt hold, har den verdenskendte skuespiller derfor nu valgt at donere 10 millioner dollars til en fond oprettet til fordel for de nødlidende i Ukraine.

Beløbet svarer til 68 millioner danske kroner.

Elsket bedstemor

Leonardo DiCaprio er kendt for at være filantropisk og rundhåndet, når det kommer til at redde verden, hvad end det handler om hungersnød eller klima.

Men krigen i Ukraine må alligevel have en helt særlig betydning for skuespilleren. Hans egen bedstemor, Helene Indenbirken, er nemlig født i ukrainske Odessa i 1915 - dengang under navnet Jelena Stepanovna Smirnova.

Megastjernen Leonardo DiCaprio var meget tæt med sin bedstemor, Helene Indenbirken, som er født og opvokset i Ukraine - her til premieren på 'Titanic' ved den britiske premiere på Leicester Square i London i Empire-biografen. Foto: Getty Images

Allerede to år efter sin fødsel emigrerede hun til Tyskland, hvor hun voksede op og skiftede navn.

Leonardo DiCaprio var meget tæt knyttet til sin bedstemor, mens hun levede, og han har også medbragt hende til flere premierer i forbindelse med sine mange film.

Helene Indenbirken - eller 'Oma', som DiCaprio ville kalde hende - døde i 2008 i en alder af 93 år.

Helene Indenbirkens datter Irmelin Indenbirken (t.v.) er mor til Leonardo DiCaprio og altid med, hvor det sker, når sønnen er på den røde løber - bl.a. til Oscar-uddelingen hvert år. Men af og til var mor/bedstemor Helene også med, da hun stadig levede - som her til premieren på 'Aviator' i 2005. Foto: Ritzau Scanpix

