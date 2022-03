Donerer sin løn til Ukraine

Gigi Hadid er en af de superstjerner, der bruger sin succes til at hjælpe mennesker i nød.

Den 26-årige topmodel meddelte i et opslag på Instagram søndag, at hun vil donere hele sin indtjening fra sit arbejde under efterårets modeshows til det krigsramte Ukraine - for ikke at glemme den lignende konflikt i Palæstina, hvor hendes far, Mohamed Hadid, stammer fra.

Det skriver People.

'At have en fast vagtplan for måneder ad gangen har betydet, at mine kolleger og jeg ofte præsenterer nye modekollektioner i hjerteskærende og traumatiske tider i historien,' indledte Hadid billedteksten til sit opslag, som viser fotografier og videoer fra forskellige Fashion Week-festligheder.

'Vi har ikke kontrol over de fleste af vores arbejdsplaner, men vi vil gerne gå 'for' noget,' tilføjede hun.

Krig går ud over de uskyldige

Derfor lover Gigi Hadid altså at donere sin indtjening fra efterårets 2022-shows for at hjælpe dem, der lider under krigen i Ukraine, ligesom hun vil fortsætte sit arbejde med at støtte befolkningen i Palæstina.

Herefter opfordrer supermodellen til, at alle mennesker ser på hinanden som brødre og søstre hinsides politik, race og religion.

'I sidste ende betaler uskyldige liv for krig - ikke ledere,' fortsatte Hadid, der optrådte i shows under modeugerne i Paris, Milano og New York.

'Hænderne væk fra Ukraine. Hænderne væk fra Palæstina. Fred. Fred. Fred,' afsluttede hun sit opslag med.