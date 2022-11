Donerer sin orgasme til videnskaben

Cara Delevingne deltager i et meget usædvanligt eksperiment i en ny BBC serie

Nogle siger ja til at donere deres organer, men i et nyt tv-program gør super modellen Cara Delvingne noget lidt anderledes.

I en dokumentar om sex donerer hun nemlig blod to gange. En gang før en orgasme og en gang lige efter. Det skriver flere amerikanske medier heriblandt The Sun.

- Jeg har haft nogle mærkelige seksuelle oplevelser, men det her er helt klart deroppe af på listen, fortæller hun angiveligt i programmet, efter at hun har onaneret i 10 minutter.

Ifølge mediet Daily Star viste testen, at hendes blod havde produceret endocannabinoider som følge af orgasmen, som er potente kemikalier, der kan gøre dig høj.

Cara Delevingne har tidligere åbnet meget op om sin seksualitet i medierne. Foto: ANGELA WEISS // Ritzau Scanpix

Cara Delvingnes eksperiment sker, fordi hun gerne vil bevise, at det er langt flere mænd, der får orgasmer end kvinder under heteroseksuel sex. Og så håber hun i øvrigt at lave om på det faktum.

Ifølge modellen er det angiveligt 95 procent af heteroseksuelle mænd, der får orgasme under sex, mens det samme kun gør sig gældende for 65 procent af heteroseksuelle kvinder.

Programmet hedder 'Planet Sex: Cara Delevingne' og udkommer torsdag 1. december på BBC.