Doven verdensstjerne trodser voldsdom: Får ny chance

Tilbage i september erklærede Cardi B sig skyldig i et overfald på en stripklub. Dermed slap hun for en lang retssag, og hun kunne nøjes med 15 dages samfundstjeneste.

Rapperen fik sat en deadline til denne tirsdag, hvor samfundstjenesten skulle være gennemført, men det er ikke sket. Langt fra.

Derfor var 30-årige Cardi B, der har det borgerlige navn Belcalis Almanzar, igen foran en dommer i New York tirsdag, hvor hun var så heldig at få udsat den deadline. Derfor har hun nu indtil 1. marts, før hun skal have gennemført de godt to ugers arbejde.

Det skriver TMZ, der også har talt med en talsperson fra retten i Queens. Personen fortæller, at Cardi B har lavet lige præcis 0 timers samfundstjeneste, siden hun blev dømt.

Taknemmelig stjerne

Det fremgår ikke, hvorfor Cardi B ikke har fundet tid til at gøre sin pligt, men ifølge mediet vil hun påbegynde samfundstjenesten i denne uge.

- Både personligt og professionelt er Cardi indstillet på at udføre samfundstjeneste og velgørende arbejde. Hun er derfor taknemmelig for, at retten har givet hende indtil 1. marts til at gennemføre samfundstjenesten i Queens, New York, siger rapperens talsmand, Drew Findling, til TMZ.

I retten i september erkendte rapperen, der selv er tidligere stripper, at have organiseret og deltaget i to angreb på ansatte på natklubben Angels i New York tilbage i 2018. Det kan du læse mere om her.