Drama efter stort skænderi: Retssagen afblæst

Et skænderi over en parkeringsplads endte voldsomt for Alec Baldwin og Wojciech Cieszkowski i 2018.

Stjerneskuespilleren blev efterfølgende anklaget for at have skubbet og slået sidstnævnte, der trak ham i retten. Baldwin nægtede at have slået ham, men erklærede sig efterfølgende skyldig i chikane af anden grad og skulle gennemføre et kort kursus i vredeshåndtering.

Sagen sluttede dog langt fra der. Året efter sagsøgte skuespilleren Wojciech Cieszkowski for æreskrænkelse og beskyldte ham for at overdrive skaderne efter deres kontrovers. Baldwin indrømmede at have skubbet ham let to gange i brystet med én hånd - og ikke hårdt med begge hænder, som Cieszkowski ellers påstod.

Siden har sagen ulmet, men nu er der lagt låg på. Det bekræfter begge parters advokater over for CNN.

- Alec Baldwin og Wojciech Cieszkowski er blevet enige om at stoppe retssagen omkring episoden, der fandt sted mellem dem 2. november 2018, siger advokaterne og understreger, at betingelserne for forliget er private og hemmelige.

Flere sager

Det er dog ikke den eneste sag, som Alec Baldwin i øjeblikket er en del af.

Han er blandt andet blevet sagsøgt af et produktionsmedlem på filmen 'Rust', efter han sidste år skød og dræbte filmfotograf Halyna Huctchins. Skuespilleren har siden slået fast, at han ikke vidste, at pistolen var skarpladt. Efterforskningen af sagen er stadig i gang, og i sidste måned blev Alec Baldwin beordret til at overdrage sin telefon til politiet.

For nylig blev Alec Baldwin også sagsøgt for æreskrænkelse af en amerikanske kvinde, der kræver 165 millioner af ham. Det skrev CNN i januar.

Alec Baldwin donerede her 33.000 kroner i forbindelse med en indsamling til fordel for familien til den afdøde marinesoldat Rylee McCollum, der mistede livet i Afghanistan i august.

Siden viste det sig dog, at soldatens søster, Roice, som Baldwin havde sendt pengene til, angiveligt var en del af stormløbet mod den amerikanske kongres i januar 2021. Det var han utilfreds med og skrev derfor en række beskeder til hende på Instagram, ligesom han delte et opslag på sin egen profil - et opslag, han dog senere slettede igen.

Roice, der ifølge retsdokumenterne aldrig er tilbageholdt, anholdt eller sigtet i forbindelse med episoden ved Kongressen, og resten af soldatens familie har efterfølgende fået trusler og mange vrede beskeder, hvilket har været hårdt for dem. Så hårdt, at hun altså nu vil have 165 millioner kroner som undskyldning.