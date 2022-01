Drama inden dokumentar: Vil selv redigere

Kanye West, som har ændret sit navn til Ye, har det med at bringe sig i fedtefadet.

Men rapperen og produceren har samtidigt været leveringsdygtig i albums, der får millioner af hiphop-elskere til at spidse ører.

Den springfarlige cocktail af det absurde og geniale gør Kanye West til et stærkt brand, og derfor venter folk også i spænding på en dokumentar om musikeren, der, ifølge mediet Variety, lander på Netflix i februar.

Men der er visse detaljer, som Ye ikke er tilfreds med.

Den 44-årige musiker er de seneste 20 år blevet fulgt af et kamerahold, og det var med stor tilfredshed, at de to dokumentarister kunne fortælle, at de selv sad med den endelige redigeringsret over det længe-ventede projekt.

En af de to dokumentarister, Coodie Simmons, har fortalt Variety, at han har overtalt Kanye West til at få den fulde redigeringsret over dokumentaren 'Jeen-Yuhs', men det har rapperen tydeligvis ændret mening om.

Det annoncerer han på sin Instagram.

'Jeg siger det her pænt en sidste gang. Jeg skal have den endelige redigeringsrettighed til denne dokumentar, inden den offentliggøres på Netflix'.

'Giv mig adgang til redigeringsrummet med det samme, så jeg kan være ansvarlig for mit eget image. Tak på forhånd', skriver han, efterfulgt af en lille smiley.

Rapperen har sit at se til lige i øjeblikket. Tidligere på året røg han i mediernes søgelys, efter han slog en fan ned.