Drama på direkte tv: Faldt om på scenen

Den svenske countrystjerne David Ritschard kollapsede tirsdag aften for øjnene af publikum og måtte bæres ud på en båre. Han skal efter planen spille i Danmark om få dage

Dramatiske scener udspillede sig tirsdag aften på direkte tv i Sverige.

Her gæstede countrysanger David Ritschard fællessangprogrammet 'Allsång på Skansen'.

Men efter at kunstneren havde spillet sit første nummer, udbrød programmets vært, Pernilla Wahlgren, pludseligt 'oj' gentagne gange.

David Ritschard var nemlig faldet om ud af det blå. Det skriver Aftonbladet.

- Jeg tror, vi bliver nødt til at afbryde her, lød det fra værten på scenen.

David Ritschard har det efter omstændighederne godt. Han skal efter planen spille i Danmark om få dage. Foto: 10070 Jessica Gow/Ritzau Scanpix

Båret ud

Den 34-årige countrystjerne blev derefter båret ud, mens showet fortsatte. Kort efter kunne Pernilla Wahlgren dog fortælle fra scenen, at David Ritschard havde det godt, og at der blev taget hånd om ham.

Værten har efterfølgende forklaret, at hendes første tanke var at hjælpe stjernen på benene igen, da hun så, at han var kollapset.

- Men da jeg gik hen (til ham, red.), så jeg, at han var besvimet og blev meget bekymret. Samtidig hørte jeg i mit øre, at programmet ville fortsætte, fortalte Wahlgren til Aftonbladet.

Countrysangeren blev båret af scenen, og showet fortsatte. Foto: 10070 Jessica Gow/Ritzau Scanpix

David Ritschard er i forbindelse med udgivelsen af sit andet album, 'Blåbärskungen', blevet udråbt til 'kongen af Sverige' af Ekstra Bladets anmelder Thomas Treo.

Efter planen skal David Ritschard optræde på Tønder Festival i Danmark om godt en uge.

Tv-station reagerer

Den dramatiske episode blev vist direkte på SVT, og herfra lyder meldingen ligeledes, at David Ritschard er okay.

'Vi ved faktisk ikke rigtig, hvad der skete, eller hvorfor han kollapsede. Men vi giver ham al den støtte, han har brug for. Nu har han det bedre,' skriver Haida Jamshidi fra tv-stationen i en sms til Aftonbladet.

Den samme melding kommer fra countrysangerens pressekontakt, der oplyser, at han har det godt efter omstændighederne.