Drama: Sammenstød i elevator

For lidt over en uge siden offentliggjorde rapperne Saweetie og Quavo, at de ikke længere er sammen. Nu viser en video en dramatisk episode mellem de to rappere, imens de stadig var kærester.

Det er mediet TMZ, der har fået fat i videoen fra en elevators overvågningskamera.

I videoen slår 27-årige Saweetie ud efter 29-årige Quavo, som undviger. Efterfølgende kæmper de om en taske, hvor det ender med, at Quavo svinger Saweetie ind i en af elevatorens vægge, og den kvindelig rapper falder til jorden.

Beskyldninger om utroskab

Da Saweetie, der har det borgerlige navn Diamonté Harper, fortalte sine følgere på Twitter, at hun nu var single, hentydede rapperen også til, at Quavo havde været hende utro.

'Jeg er single. Jeg har udholdt alt for meget forræderi og smerte bag kulissen til at et falskt narrativ, som degraderer min karakter, skal cirkulere. Gaver kan ikke kurere ar, og kærligheden er ikke ægte, hvis intimiteten gives til andre kvinder', stod der i Saweeties tweet efter bruddet.

Antydningen om utroskab fik hurtigt Quavo på banen med sin version af bruddet.

'Jeg elskede dig og er skuffet over, at du gjorde alt det. Du er ikke den kvinde, jeg troede du var. Jeg ønsker dig intet andet end det bedste', skrev Migos-rapperen i et opslag på Twitter.

Saweetie og Quavo havde inden deres brud været sammen siden 2018.