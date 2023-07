Drama under koncert: Stjerne hopper af scenen og forsvarer kvinde

Der udspillede sig lørdag et stort drama under en koncert med den amerikanske R&B-sangerinde 'Monica' ved Riverton Music Festival i Michigan.

En opsigtsvækkende video med den 42-årige sangerinde i centrum florerer i øjeblikket på internettet.

I videoen ser man sangerinden stoppe midt under sin koncert for derefter at konfrontere en person blandt publikum. Efter en stribe af ukvemsord rettet mod personen, vælger hun at hoppe ned blandt publikum.

I et interview med CNN mandag forklarede sangerinden efterfølgende, at det dramatiske optrin skyldtes, at hun havde set en person, der angiveligt var voldelig overfor en kvinde.

Instinkterne tog over

I interviewet med CNN fortalte sangerinden, at hendes beslutning om at konfrontere personen simpelthen skyldtes, at hendes 'instinkter slog ind'.

Annonce:

- Jeg er en mor. Og jeg er en søster. Simpelt sagt, så ville jeg ikke se hende såret på nogen måde, fortalte Monica i interviewet og fortsatte:

- Jeg gjorde bare, hvad jeg håber, at nogen ville gøre, hvis de så det ske mod min tante eller mor. Jeg prøvede bare at deeskalere situationen.

Vanvittige tendenser

Der har de seneste stykke tid været eksempler på flere koncerter, hvor der er opstået kaos af den ene eller anden karakter.

Der har specielt været en tendens til, at publikummer har kastet ting mod kunstnere på scenen.

I slutningen af Monicas interview med CNN sætter hun fokus på den stigende tendens, som hun ønsker vil aftage meget snart.

- Disse koncerter er blevet, hvad der næsten føles som et farligt sted. Jeg ønsker bare virkelig, at det vil ændre sig.

Artiklen fortsætter under billedet...

Monica optræder ved Femme it Forward Music Festival i Californien i 2019. Foto: Ritzau Scanpix

Kaoskoncerter: Kastede afdød mor

Listen over dramatiske koncerter med pinlig og mærkværdig opførsel bliver længere og længere.

Annonce:

For eksempel truede Andreas Odbjerg med at forlade sin koncert i Løkken før tid, da publikum gentagne kastede med ølkrus og andre genstande.

Sangerinden Pink blev for nylig overrasket med en frysepose, som blev kastet op under en optræden. Til sangerindens store forundring spurgte hun vedkommende i publikum, hvad der var i posen, hvortil Pink pludselig var i besiddelse af fanens afdøde mor i askeform.

Det var Alicia Beth Moore, der er Pink's borgerlige navn, ikke just begejstret for.

Engelske Adele var lidt mere hård i betrækket under en nylig koncert, da hun bad publikum om at holde igen med at kaste ting op mod hende. Ellers ville hun 'slå dem ihjel'.

Under afviklingen af sin nærmest udsolgte verdensturné 'Love on Tour' blev Harry Styles pludselig ramt af et uidentificeret objekt i hovedet. Episoden blev filmet, og det er tydeligt at se stjernen ømme sig på optagelsen.

Værst gik det for Bebe Rexha, der fik en telefon i hovedet og måtte sys efterfølgende.