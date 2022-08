Drama ved kendis-bryllup: Hentet i ambulance

Ved en storstilet bryllupsfest i Ben Afflecks hjem i den amerikanske stat Georgia sagde Hollywood-parret Jennifer Lopez og Ben Affleck lørdag ja til at blive gift med hinanden - for anden gang på en måned.

Men for en enkelt gæst sluttede festlighederne, før de var begyndt.

Ifølge flere internationale medier heriblandt Page Six blev en mandlig gæst kørt væk i ambulance ganske kort tid efter, at gæsterne var begyndt at ankomme til festen.

Mediet bringer billeder af ambulancen, men det er ikke lykkedes at få bekræftet informationer om, hvilken gæst der er tale om, hvorfor gæsten skulle hentes i ambulance, eller hvordan gæstens tilstand er nu.

Gift igen

53-årige Jennifer Lopez og 50-årige Ben Affleck skulle have været gift tilbage i 2004, men kort tid inden brylluppet brød de med hinanden.

Efterfølgende blev Lopez gift med Marc Anthony, som hun var sammen med i ti år, mens Affleck blev gift med Jennifer Garner, som han var sammen med frem til 2018.

I februar 2021 blomstrede kærligheden pludselig igen mellem Affleck og Lopez, og for mindre end et halvt år siden kunne de annoncere, at de igen havde forlovet sig.

Men to forlovelser var ikke nok. Parret skulle også have to bryllupper, så i juli blev de gift ved en privat ceremoni i Las Vegas. Og lørdag gjorde de det altså endnu en gang - dog med massevis af gæster til en fest, der ifølge flere medier har strakt sig over tre dage.