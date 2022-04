Drama ved retssag: Dommer afviste vidne

Et af Johnny Depps nøglevidner måtte torsdag forlade vidneskranken efter at have indrømmet, at hun havde set videoklip fra retssagen

Retssagen i Fairfax County, Virginia, hvor Johnny Depp har sagsøgt ekskonen Amber Heard for ærekrænkelse har fået hele verdens bevågenhed, siden den begyndte mandag.

Torsdag blev hustruen til en af Depps nære samarbejdspartnere bedt om at vidne til skuespillerens fordel. Det oplyser norske VG.

Kvinden, der hedder Georgina Deuters, har også arbejdet tæt sammen med Depp og Heard. Hun kunne blandt andet fortælle, at hun blev tilbudt MDMA, der er et syntetisk stof med stimulerende virkning, fra Heard under eksparrets bryllup i 2015.

Johnny Depp og Amber Heard blev skilt i 2016. Foto: Uncredited/Ritzau Scanpix

Pludselig tog sagen dog en uventet drejning, da Amber Heards advokater bad om at tale med dommer Penney Azcarate midt i vidneforklaringen.

Herefter fik dommeren straks juryen til at forlade retssalen, hvorefter hun henvendt til vidnet spurgte, om vedkommende havde fulgt med i retssagen tidligere på ugen.

'Jeg har set klip på nettet, ja,' svarede Deuters.

Lige netop den sætning blev afslutningen på hendes vidneudsagn, idet dommeren høfligt men bestemt bad Deuters om at forlade vidneskranken.

Ifølge reglerne skal vidner nemlig holde sig fra avisomtale, tv-udsendelser og andre steder, hvor de kan få information om retssagen, mens den står på.

Gina Deuters fik ikke lov til at færdiggøre sit vidneudsagn i retten, fordi hun brød reglerne for vidneforklaringer. Foto: Shawn Thew/Ritzau Scanpix

'Retten sletter hele vidneudsagnet fra Georgina Deuters,' sagde dommeren, da juryen indtog deres pladser i retslokalet igen. Og de fik klar besked på at se bort fra vidnets forklaring, da det ikke kan bruges som grundlag for en dom.

I stedet blev der afspillet andre afhøringer af vidner i retten, herunder et med psykolog Laurel Anderson, som havde eksparret i terapi, da de var gift, sammen og hver for sig.

Andersons vidneudsagn fra tidligere i år kom ind på, at hun mente, at både Depp og Heard havde fysiske sammenstød mod slutningen af ægteskabet.

Psykologen var aldrig selv vidne til vold, men Heard skal ved en lejlighed have haft mærker på kinden.

Depp påstår, at han er udsat for falske anklager om misbrug, men Heard insisterer på, at hun blev udsat for fysisk og psykisk vold, mens de var gift.

Omkring 100 vidner forventes at blive indkaldt i løbet af de seks uger, retssagen varer.