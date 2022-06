Dramaet fortsætter: Det er ikke min skyld

Denise Richards forsvarer nu sin datter og hendes beslutning om at gå på OnlyFans, efter datterens far, Charlie Sheen, offentligt har kritiseret det

Den seneste tid har en den 18-årige kendisdatter Sam Sheen og hendes forældre, kendisserne Charlie Sheen og Denise Richards, skabt overskrifter.

Det sker, efter skuespiller Charlie Sheen offentligt gav Denise Richards skylden for, at deres datter, Sam, var kommet på OnlyFans, og den beslutning var han mildest talt utilfreds med, lod han forstå.

- Hun er 18 år gammel nu og bor hos sin mor. Det her er ikke sket under mit tag. Jeg tolererer det ikke, men da jeg ikke er i stand til at forhindre det, har jeg opfordret hende (datteren, red.) til at holde det stilrent, kreativt og ikke ofre sin integritet, sagde Charlie Sheen blandt andet til Page Six om, at datteren nu deler indhold på OnlyFans, hvor der ofte deles pikant og letpåklædt indhold.

Denise Richards blander sig nu i debatten om hendes datters pikante profil. Foto: Jon Kopaloof/Getty Images

Mange negative beskeder

Nu tager moderen til Sam Sheen, skuespiller og model Denise Richards, dog bladet fra munden i et langt opslag på sin Instagram-profil, efter hun ifølge eget udsagn har fået en lang række negative beskeder i kølvandet på debatten om hendes datters OnlyFans og hendes eksmands udmelding.

Her afviser hun også, at det skulle være 'hendes skyld', at datteren har valgt at komme på OnlyFans.

'Jeg har fået mange negative beskeder den sidste uge. Jeg ville ønske, at jeg havde den selvsikkerhed, som min 18-årige datter har. Og jeg kan ikke dømme hende for hendes valg. Jeg var med i 'Wild Things' og Playboy, og hendes far burde heller ikke dømme hende. Og at være i stand til at ignorere negativiteten i den alder. Det tog mig mange år, og jeg kæmper til tider stadig med det', skriver hun i opslaget, hvor hun fortsætter:

'Jeg har lige lært, hvad OnlyFans handler om de seneste måneder. Den fordømmelse, der er, fordi kvinder og mænd, der arbejder indenfor voksenfilm-industrien, er på platformen... Jeg forestiller mig også, at de er på Instagram og Twitter. Er der virkelig en forskel på at poste et billede af dig selv i bikini på Instagram? Vi har alle gjort det. Jeg er rimelig sikker på, at Instagram, Facebook og Twitter tjener rimelig godt på os', skriver hun og tilføjer:

'Er det så slemt at kontrollere og styre det selv? Undskyld mig, men shit, hvis jeg kan blive betalt i min alder, for at nogen kan se mig i en bikini. Gud velsigne dig. Måske skulle jeg åbne min egen konto', lyder det fra moderen.

Denise Richards og Charlie Sheen var gift fra 2002 til 2006. Sammen fik de to børn - heriblandt nu 18-årige Sam Sheen. Foto: Fred Prouser/Ritzau Scanpix

Hun tager sine egne valg

Det er velkendt, at Charlie Sheen for nogle år siden befandt sig i en solid midtvejskrise, hvor han både havde problemer med alkohol opg stoffer, og som konsekvens deraf blev han fyret fra flere skuespillerjobs.

51-årige Denise Richards, der selv er skuespiller og bl.a. kendt fra filmen 'Wild Things', ligesom hun har været Bond-babe over for Pierce Brosnan i 'The World is Not Enough', har tidligere nægtet, at hun skulle være skyld i datterens OnlyFans-eventyr.

- Sami er 18, og beslutningen er ikke baseret på, hvilket hus hun bor i. Alt, jeg kan gøre som forælder, er at vejlede hende og stole på hendes dømmekraft, men hun tager sine egne valg, udtaler Richards til Page Six kort efter, at datteren havde afsløret sine planer offentligt.

Det skete mandag på Sam Sheens Instagram-profil, hvor hun lagde et frækt badedragt-billede ud og opfordrede sine følgere til at 'klikke på linket i sin bio, hvis man vil se mere'.

