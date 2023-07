Dramaet fortsætter: Hun vil ikke

Christine Baumgartner har anmodet retten om at slippe for at betale 670.000 kroner i sagsomkostninger

Går den, så går den.

Og måske den går for Keven Costners kone, Christine Baumgartner, som skuespilleren i øjeblikket er ved at blive skilt fra.

Hun har nemlig anmodet retten om at slippe for at betale 100.000 dollars i sagsomkostninger, hvilket svarer til 669.860 danske kroner.

Det skriver Entertainment Tonight, der har fået indsigt i restdokumenterne.

Christine Baumgartner argumenterer ifølge medier for, at omkostningerne ikke ville være løbet løbsk i sagen, hvis Kevin Costner havde ventet på deres forudbestemte retsdato i november.

I stedet indgav Costner et forslag om at fremskynde det til juli, hvori han også efterspurgte, at den fraseparerede Christine Baumgartner skulle fraflytte deres fælles hus senest 31. juli.

Og det er de penge, fremskyndelsen har kostet, som Christine Baumgartner mener kunne være undgået.

Derfor nægter hun at betale.

Skilt efter 18 år

I foråret kunne 68-årige Kevin Costner og hans 20 år yngre kone, Christine Baumgartner, meddele, at deres ægteskab gennem 18 år var slut.

Det er Christine Baumgartner, der har ønsket skilsmissen, da det er hende, der officielt har søgt om at få ægteskabet opløst.

- Det er med stor sorg og på grund af omstændigheder, der er ude af hans kontrol, der gør, at Mr. Costner må medvirke til opløsningen af ægteskabet, lød den lidt specielle melding fra skuespillerens agent.

- V beder om, at hans, Christines og børnenes privatliv bliver respekteret i den svære tid, de skal igennem, lød det videre.

Parret fandt sammen og blev kærester, seks år før de blev gift, og det var et kæmpe ønske fra Baumgartners, at de fik børn sammen.

Kevin Costner har fire børn fra tidligere forhold, men han ville ikke stå i vejen for hendes ønske om at blive mor.

Kevin Costner har tidligere været igennem en skilsmisse. Det skete tilbage i 1994, da han blev skilt fra Cindy Silva efter 16 års ægteskab.