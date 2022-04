Dramaet fortsætter: Smidt ud af retten

En af Amber Heards støtter blev angiveligt smidt ud af retssalen efter at have modsagt dommeren

Retssagen mellem det forhenværende skuespillerpar Johnny Depp og Amber Heard, der begyndte for en uge siden, trækker endnu engang overskrifter.

Denne gang kan det amerikanske medie Page Six på baggrund af øjenvidneberetninger fra retten berette, at der under torsdagens retsmøde udspillede sig lidt af et drama, da Amber Heards nære ven journalisten Eve Barlow blev smidt ud på røv og albuer.

Ifølge vidnerne, som mediet har talt med, sad Barlow på forreste række i retssalen og forsøgte at blande sig under vidneforklaringen fra Georgina Deuters.

Barlow prøvede at overbevise dommeren om, at et opslag, Deuters havde postet på det sociale medie Twitter tilbage i 2021, var lagt ud i forbindelse med den verserende retssag.

Derudover skal hun ifølge dommeren både have sendt sms'er og opdateret sine sociale medier fra retssagen, hvilket i sidste ende førte til bortvisning.

Kæmpe millionbeløb

Eve Barlow havde dog ikke behøvet at besvære sig med at så tvivl om Deuters' vidneudsagn.

Georgina Deuters, der er gift med en af Johnny Depps tætteste samarbejdspartnere, blev nemlig efterfølgende sendt ud, og hendes vidneudsagn afvist, da hun indrømmede at have fulgt sagen i medierne, inden hun selv skulle vidne.

Omkring 100 vidner forventes at blive indkaldt i løbet af de seks uger, retssagen varer.

58-årige Johnny Depp anklager sin ekskone for bagvaskelse, fordi hun i et læserbrev i Washington Post året før skrev, at hun var offer for hustruvold.

Han kræver over 340 millioner kroner i erstatning fra Amber Heard, fordi han mener, at hendes udtalelser har ramt hans karriere hårdt. Blandt andet blev han frataget rollen som Gellert Grindelwald i den biografaktuelle 'Fantastiske skabninger 3: Dumbledores hemmeligheder'.

35-årige Amber Heard kræver det dobbelte fra Depp, fordi hun anser hans beskyldning om, at hun har ødelagt hans karriere for bagvaskelse.

I en retssag i 2020 blev der fundet beviser for voldshandlinger fra begge parter i løbet af deres ægteskab, der varede fra 2015 til 2017.