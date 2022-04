Dramaet fortsætter: Smidt ud af retten

Blac Chynas mor, Shalana Hunter, blev tirsdag smidt ud af retssalen efter at have fremsat trusler mod Kardashian-familien

Den verserende retssag mellem den amerikanske model og realitystjerne Blac Chyna, 33, og Kardashian-klanen trækker fortsat overskrifter verden over - og det med god grund.

Nu er det nemlig kommet frem, at modellens mor, Shalana Hunter, har måttet forlade retslokalet mod sin vilje tirsdag morgen.

Det skriver Daily Mail.

Udsmidningen er sket på baggrund af Hunters opførsel på de sociale medier, da hun i en live udsendelse på Instagram har hånet medlemmerne af Kardashian-familien, hvor hun blandt andet har sammenlignet Kris Jenner med en karakter fra gyserfilmen 'Saw'.

Det ville Kardashians advokat, Michael Rhodes, imidlertid ikke finde sig i, hvorfor han bad om at få moren udelukket fra retten. Og det var dommer Gregory W. Alarcon, der er formand for sagen i Los Angeles Superior Court, enig i.

Hunter, som ikke længere kan følge sagen ved sin datters side, er mildest talt rasende efter Gregory W. Alarcons beslutning.

Truer dommeren

Derfor troppede hun i stedet op foran retten og optog endnu en live på Instagram - denne gang med trusler mod dommeren.

'Jeg får fat i den dommer,' sagde Hunter blandt andet.

Chyna, hvis borgerlige navn er Angela White, sagsøgte den celebre familie for over 683 millioner kroner i et søgsmål, der så dagens lys i 2017, hvor påstande om bagvaskelse, vold, overfald, æreskrænkelser og hustruvold fløj i luften.

Rob Kardashian og Chyna har været kærester, og sammen har de datteren Dream på fem år.

Det var først efter bruddet i 2017, at Chyna så sig vred på Kardashian-medlemmerne.

Fordi herefter valgte NBCUniversal nemlig at droppe tv-showet 'Rob og Chyna', som minder meget om 'Keeping Up With The Kardashians', og det resulterede ifølge Chyna i, at hun mistede en vigtig indtægt, hvilket kun klandrer Kardashian-familien for.