Dramatisk fødsel: Netflix-stjerne er blevet mor

Det var en lykkelig Christine Quinn, der i februar kunne fortælle, at hun ventede sit første barn. Og lykken er bestemt ikke blevet mindre for hende nu.

Lørdag fødte den 31-årige tv-kendis, som seerne kender som en af hovedpersonerne i Netflix' realityhit 'Selling Sunset', der følger en række prominente ejendomsmægleres kamp for at sælge luksusboliger i Los Angeles, nemlig en sund og rask dreng.

Det bekræfter hun over for People og fortæller, at sønnen, der har fået navnet Christian Georges Dumontet, vejede 3118 gram og var 52 centimeter ved fødslen.

- Det er den mest utrolige følelse at vide, at man lige have skabt et liv. Min beskyttende bjørnemor-mentalitet er stærkere end nogensinde. Mit eneste job er nu at beskytte, elske og opdrage ham, siger hun til mediet.

Christine Quinn er blevet mor for første gang. Foto: AFF-USA/Shutterstock

Dramatisk fødsel

Hvis man har set 'Selling Sunset', ved man, at Christine Quinn ikke holder sig tilbage, når det kommer til drama. Og det ser ud til, at sønnen har arvet det.

Christine Quinn fortæller, at vandet pludselig gik, og 22 minutter senere kom sønnen til verden efter et akut kejsersnit.

- Baby C var ivrig efter at komme til verden, og han gjorde det på dramatisk vis - det har han arvet fra sin mor, siger hun.

Faren til barnet er 41-årige Christian Richard, som seerne af Netflix-serien kunne se hende blive gift med, da sæsonafslutningen på tredje sæson blev sendt sidste år.

En fjerde og femte sæson af 'Selling Sunset' er allerede bekræftet.