Dramatisk gallafest: Premiere afbrudt efter bombetrussel

Hvad der skulle have været en sjov aften badet i blitzlys på den røde løber for rapperen Lil Nas X, endte i stedet med at blive en kedelig en af slagsen, de fleste nok havde været foruden.

Søndag havde 'Old Town Road'-rapperen i forbindelse med Toronto International Film Festival premiere på sin nye dokumentarfilm 'Lil Nas X: Long Live Montero' i Roy Thomson Hall i Toronto i Canada.

Men festlighederne endte med at blive afbrudt, da en bombetrussel tikkede ind i samme øjeblik, som den åbent homoseksuelle Lil Nas X steg ud af en bil for at indtage den røde løber. Det skriver Variety.

Herefter brugte Toronto International Film Festivals sikkerhedsteam i samarbejde med det lokale politi 20 minutter på at undersøge stedet for til sidst at konkludere, at der var tale om en falsk trussel.

Kort efter kunne Lil Nas X indtage den røde løber og fortsætte ind til visningen af sin nye film.

Lil Nas X på Orange Scene i selskab med sine mange dansere, som han havde taget med sig. Foto: Per Lange

Fik religiøse på nakken

En talsperson for Toronto International Film Festival siger til Variety, at truslen ikke var stilet nogen bestemt.

Men Lil Nas X har tidligere fået folk op ad stolene for sin kunst og måde at udtrykke sig på.

I 2021 fik Lil Nas X mange reaktioner fra religiøse grupper, da han udgav en fræk musikvideo til sin sang 'Montero (Call Me By Your Name)'.

I videoen udfordrede rapperen den kristne lære om sex og homoseksualitet, da han gled ned i helvede via en stripperstang, blev sexslave og gav Satan en lapdance.

Det dæmoniske billedsprog passede ikke med mange konservative grupper i USA, som hævdede, at rapperen promoverede 'homo-agendaer og dæmoniske billeder'.

Tidligere på året var rapperen hovednavn på årets Roskilde Festival.

Den optræden blev af Ekstra Bladets anmelder beskrevet som et 'visuelt orgie, som var musikalsk uforløst', hvilket kastede tre stjerner af sig.

