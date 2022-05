Dramatisk øjeblik: Smidt ud af retten

Selv i retssagens sjette uge er stemningen i sagen mellem Johnny Depp og Amber Heard fortsat højspændt.

Og selvom det forhenværende kendispar hidtil selv har været garant for de saftige detaljer, var det under mandagens retsmøde imidlertid en ukendt kvinde, der sørgede for, at der kom gang i gaden.

Midt under retsmødet rejste kvinden sig ifølge en reporter fra mediet Law & Crime med en baby i armene fra tilskuerpladserne og råbte ud i retssalen mod Johnny Depp:

- Denne baby er din.

Kvinden blev ifølge mediet med det samme eskorteret ud af retsbygningen, og uden for indrømmede hun efter episoden, at det hele havde været en joke.

Johnny Depp nægter at kigge sin ekskone, Amber Heard, i øjnene under retssagen, hvor de sagsøger hinanden.

Sagsøger for millioner

Retssagen, der har været massivt omtalt i alverdens medier, forventes at slutte 27. maj. Herefter skal juryen blive enige om en afgørelse, og det betyder, at dommen først falder på et senere tidspunkt.

58-årige Johnny Depp anlagde til at begynde med søgsmålet mod sin ekskone, fordi han mener, at hun har ødelagt hans karriere med et læserbrev fra 2018, hvori hun beskriver, at hun har været udsat for hustruvold - dog uden at nævne Depp ved navn. Han forlanger 50 millioner dollars.

36-årige Amber Heard forlanger til gengæld 100 millioner dollars, fordi hun mener, at der er tale om en injurierende påstand, når han giver udtryk for, at hun skulle have ødelagt hans karriere.

Tirsdag forventes den verdensberømte model Kate Moss, der var kæreste med Johnny Depp fra 1994 til 1997, at indtage vidneskranken i retssalen via et videoopkald.

