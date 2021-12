Dramatisk redningsaktion

Han forsøgte at gøre opmærksom på verdens klimaproblemer i dokumentaren 'Before the Flood', og han wrestlede med en bjørn i 'The Revenant'.

Men også i den virkelige verden kan Leonardo DiCaprio agere som en helt. Det fortæller han i podcasten 'Happy Sad Confused', som han deltager i for at promovere sin nye film 'Don't Look Up'.

Her giver han således den rørende beretning om, hvordan han satsede liv og lemmer for at redde sine to hunde, der var kommet i problemer, da de gik igennem isen.

- I bund og grund, så faldt de begge igennem isen i en frossen sø, siger Leonardo DiCaprio, der ikke tøvede.

- Jeg sprang i. Jeg vidste ikke, hvad man burde gøre.

Smed tøjet

Hans skuespillerkollega Jennifer Lawrence husker tydeligt hændelsen, da den skete under optagelserne til filmen.

- En af hundene gik igennem isen, og han sprang i den frosne sø for at redde hunden. Så snart han fik skubbet hunden op (i sikkerhed, red.), sprang den anden hund i, fortæller hun og kan ikke undlade at fortsætte med et glimt i øjet:

- Jeg er sikker på, at I alle tænker på det - for det gjorde jeg også - han smed alt tøjet og satte sig nøgen ind i bilen, siger hun.