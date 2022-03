Drastisk karriereskift

I en alder af 77 år har den britiske sanger Rod Stewart taget skovlen i engen hånd for at få løst et praktisk problem.

Vejene omkring hans hjem i Harlow, Essex, er nemlig i så ringe stand, at det volder problemer at komme frem med hans Ferrari.

Det skriver BBC.

Så nu er Stewart i gang med at fylde huller.

I et opslag på Instagram viser sangeren, hvordan han sammen med en række andre frivillige er i gang med at udbedre de mange huller i kørebanen.

- Folk kæmper med at få bilerne frem, siger han.

Efter Stewarts opslag lover de lokale myndigheder nu at se på sagen.