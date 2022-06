Droppede Britney: Derfor blev han væk

Familien Spears er ikke ligefrem kendt for at være den mest kærlige familie, og Britney Spears havde da heller ikke inviteret nogen af sine forældre til sit bryllup.

Det afholdt dog ikke familien fra at sende lykønskninger til det nygifte par, der sagde ja til hinanden natten til fredag i sidste uge.

Hendes bror, Bryan, var til gengæld inviteret, men han dukkede ikke op. Efterfølgende har flere medier spekuleret i, hvordan det kunne være, men det viser sig, at han havde en ganske god grund til at droppe Britneys bryllup.

I en kommentar på parrets fælles Instagram-profil fortæller hans hustru, Amber, at det skyldtes, at parrets datter, Lexie, færdiggjorde femte klasse samme dag, og det valgte de at deltage i.

'Bryan havde det forfærdeligt over at skulle vælge, men han var nødt til at være der for sin datter,' skriver hun og tilføjer, at han sendte masser af kærlighed til søsteren.

'Vi er så kede af at misse sådan et vigtigt øjeblik, men vi er så glade for Britneys og Sams ægteskab,' tilføjer hun.

For nylig har parret også delt et billede fra den store dag, der er en milepæl for amerikanske skolebørn:

Brylluppet endte ligeledes med at blive en dramatisk affære, da Britney Spears' eksmand forsøgte at bryde ind og måtte stoppes af vagterne.