Droppede efterfesten: Bieber blev væk

Natten til torsdag var der høje forventninger til, at Justin Bieber skulle indtage det aarhusianske natteliv på natklubben Kupe. Men han dukkede aldrig op. Natklubejeren afviser, at de har forsøgt at sælge eventet på verdensstjernen

Justin Bieber spillede sent onsdag aften på Smukfest i Skanderborg.

Bagefter havde natklubben Kupe lagt op til kæmpe afterparty i smilets by - et arrangement, der blev solgt på, at Justin Biebers DJ, Tay James, skulle spille.

Der var kun sat 300 billetter til salg, da der skulle reserveres 100 billetter til Justin Bieber og hans crew, og klubben var heller ikke sen til at reklamere med muligheden for besøg fra superstjernen.

- Vi har ofte besøg af prominente gæster med navne, man kender, men vi må alligevel indrømme at være en smule starstruck, når der er tale om verdens største popstjerne, som, jeg personligt synes, er pisse sej, lød det mandag fra klubbens medejer Emil Knudsen til lokalmediet migogaarhus.

Emil Knudsen ville over for mediet ikke garantere, at Bieber selv kom, men 'han plejer at komme til efterfesterne, når Tay James spiller', som han udtrykte det over for Migogaarhus.

Justin Bieber havde en fest på Bøgescenerne, men han dukkede ikke op til efterfesten. Foto: Per Lange

Annonce:

Ville være spændende

Da Ekstra Bladet ringer til Emil Knudsen, mener han dog ikke, at arrangementet havde noget som helst med Bieber at gøre.

- Det var jo Tay James, folk kom for, og det var også tydeligt at mærke til festen i går, siger han.

- Troede du nogensinde på, at Bieber kom?

- Det har jeg faktisk ikke tænkt så meget over. Det ville være spændende, hvis han kom. Men jeg havde glædet mig til Tay James, siger Emil Knudsen

- Så ham du omtaler som verdens største popstjerne, har du ikke tænkt over, kunne komme på din klub?

- Jo, det kunne være rigtig sjovt, men det var rigtig fedt, at Tay James kom og spillede på vores klub.

'Bieber er gået i seng'

Ifølge stiften.dk skulle Emil Knudsen have sagt klokken 04.00 tidligt torsdag morgen, at Bieber var gået i seng og dermed have lukket endegyldigt ned for muligheden for, at fans kunne møde deres store idol.

Da Ekstra Bladet spørger ham ind til den udmelding dagen derpå, kan Emil Knudsen ikke mindes at have sagt noget lignende.

Annonce:

- Det var ikke et taleemne i går. Det er jo ikke, fordi vi tager en mikrofon og fortæller det lige pludselig. Jeg ved ikke, hvem der skulle have sagt det. Vi aner ingenting om, hvornår Justin Bieber sover. Det var heller ikke en særlig relevant information til Tay James-festen, siger Emil Knudsen.

- Så I mener slet ikke, at I har prøvet at sælge eventet på Justin Bieber?

- Overhovedet ikke.

Allerede tidligt onsdag aften, da Bieber ankom til Billund Lufthavn med et drop i armen, kunne man måske have fået den tanke, at der var en lille sandsynlighed for, at stjernen ville dukke op til efterfest. Sådan starter de færreste i hvert fald med at varme op til byen.

Ekstra Bladets fotograf fangede Justin Bieber, da han ankom i Billund Lufthavn sidst på eftermiddagen. Foto: Anders Brohus

Ekstra Bladets anmelder Thomas Treo var ikke synderligt begejstret for det show, Bieber leverede på Bøgescenerne på Smukfest. Læs hans anmeldelse her.