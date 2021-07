Dropper Britney: Advokat siger op

Tirsdag kom det frem, at popstjernen Britney Spears' manager igennem mange år, Larry Rudolph, havde sagt op og ikke længere vil repræsentere Spears offentligt, efter hun angiveligt har meddelt, at hun trækker sig helt fra musikken.

Men Rudolph er ikke den eneste fra Spears' hold, der har valgt at trække sig den seneste tid.

Nu melder Spears' advokat, Sam Ingham, også, at han trækker sig som Britneys advokat. Han har ellers repræsenteret sangerinden, siden hun blev underlagt værgemålet af sin far, James Spears, for 13 år siden.

Det bekræfter officielle dokumenter, som People har fået indsigt i.

Det fremgår ikke af dokumenterne, hvorfor Ingham og firmaet LLP ønsker at trække sig og ikke længere vil repræsentere Spears, men det fremgår dog, at ændringen vil træde i kraft allerede fra næste retsmøde i sagen.

Britney Spears har tidliger fortalt, at hun blandt andet optrådte på Smukfest i 2018 imod sin vilje. Foto: Per Lange/Ekstra Bladet

Vil have forandring

Nyheden om, at advokaten trækker sig, kommer et par uger efter, at Britney Spears fortalte i retten, at hun ønskede at komme ud af sit værgemål, og at hun aldrig havde vidst, at hun kunne anmode retten om at annullere værgemålet.

- Jeg vil have forandringer. Jeg fortjener forandringer. Jeg blev fortalt, at vi skulle sætte os ned og evaluere igen, lød det fra Britney Spears i retten.

- Høje dommer, jeg vidste ikke, at jeg kunne søge om at få ophævet værgemålet. Det vidste jeg ærlig talt ikke. Jeg synes ikke, at der er nogen, der fortjener at blive evalueret. Jeg har gjort mere end rigeligt, lød det fra Spears med henvisning til sin far, James Spears.

Under retsmødet tryglede den 39-årige popstjerne desuden om at få sit liv tilbage, efter hun siden 2008 har været underlagt et værgemålet.

- Dette værgemål har gjort mere skade på mig, end det har gavnet, sagde Spears på en videoforbindelse i en 20 minutter lang og følelsesladet udtalelse.

- Jeg fortjener at få et liv, sagde hun og fortalte videre, at værgemålet blandt andet har betydet, at hun har været tvunget til at tage medicin, ikke at gifte sig eller få flere børn, selvom hun inderligt ønsker det.

Siden har en dommer dog afvist at ophæve værgemålet, men det sidste punktum i sagen er langtfra sat endnu.