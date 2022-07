Dropper dramaet: Begraver stridsøksen

Charlie Sheens 18-årige datter Sam Sheen oprettede tidligere på sommeren en profil på OnlyFans, der er en platform kendt for at indeholde nøgenbilleder og videoer med seksuelt indhold.

Og så blev far sur.

- Jeg tolererer det ikke, lød det fra skuespilleren, der skød skylden på sin ekskone Denise Richards, der er mor til Sam Sheen.

- Hun er 18 år gammel nu og bor hos sin mor. Det her er ikke sket under mit tag.

Så blev mor sur på far.

- Jeg kan ikke dømme hende for hendes valg. Jeg var med i 'Wild Things' og Playboy, og hendes far burde heller ikke dømme hende.

Og så endte Denise Richards med selv at oprette en profil på det omtalte medie, hvor hun opkræver omkring 175 kroner om måneden for adgang til hendes indhold.

Denise Richards og Charlie Sheen var gift mellem 2002 og 2006. Foto: Chris Pizzello

Men nu er Denise Richards øjensynligt klar til at begrave stridsøksen.

I et interview med UsWeekly, fortæller hun i hvert fald, at dramaet mellem hende og Charlie Sheen er ovre.

- Jeg er altid et godt sted med ham. Jeg synes, det er fantastisk at være i stand til at støtte hinanden og ikke at dømme, hvad eller hvor nogen kan eller ikke kan være, fortalte den 51-årige Richards til bladet.

Hun forsvarer i samme interview også sin og datterens beslutning om at oprette profiler på den frække platform.

- Der er alle muligt forskellige genrer og mennesker på OnlyFans, ligesom der er på Instagram og på Twitter og Facebook.

- Det er 18+, og du kan være dit sande, autentiske jeg. Og hvad man så enten gør eller er enig i, og andre ikke gør, det er lige meget. Du får lov til at være dig selv derinde og tjene penge på dig selv og eje dit eget indhold.

