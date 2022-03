Dropper omdiskuteret søgsmål

Justin Bieber er klar til lægge en tidligere anklage mod to kvinder på hylden. Superstjernen ville ellers føre en sag mod kvinderne, der påstår, at han har udsat dem for seksuelt overgreb

Justen Bieber ønsker ikke mere juridisk drama og har derfor officielt bedt retten om at fjerne hans søgsmål, skriver TMZ.

Søgsmålet, som altså nu bliver droppet, var rettet mod to kvinder, der i 2020 påstod, at Justin Bieber havde udsat dem for seksuelle overgreb tilbage i 2014 og 2015.

I kølvandet på denne anklage ønskede Justin Bieber selv at sagsøge kvinderne for påstanden. Men det vil han nu alligevel ikke.

Selvom popstjernen oprindeligt var rasende over kvindernes anklager, skulle han angiveligt have vist sin pointe nu.

Derfor vil han gerne videre med sit liv uden at skulle igennem en større retssag, oplyser TMZ, der har fået indsigt i sagens retslige dokumenter.

Ikke valide anklager

Tilbage i 2020, da kvindernes anklager mod Justin Bieber kom frem, viste det sig hurtigt, at kvindernes historier var fyldt med huller.

Popidolet var selv hurtig til at pege flere fejl ud i kvindernes fortællinger og havde samtidig bevis for, at han ikke var til stede på nogle af de lokationer, hvor han angiveligt skulle have forgrebet sig på kvinderne.