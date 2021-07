Dropper rumrejse: Konen satte foden ned

Hollywoodstjernen Ashton Kutcher har som mange andre en drøm om at rejse ud i rummet, men selvom han var indehaver af en billet til en rumrejse, kommer han ikke af sted lige foreløbigt.

Han har nemlig solgt den billet, han købte tilbage i 2012, tilbage til selskabet Virgin Galactics, der om kort tid kan tilbyde kommercielle rejser til kanten af jordens atmosfære.

Ashton Kutcher og Mila Kunis blev gift tre år efter, Kutcher havde købt billetten. Foto: Ritzau Scanpix

Det fortæller han ifølge flere internationale medier heriblandt CNN i et interview med mediet Cheddar News.

Og faktisk var det ikke i første omgang med Kutchers gode vilje.

- Da jeg blev gift og fik børn, fik min kone mig overbevist om, at det ikke var en klog familiemæssig beslutning at rejse ud i rummet, når man har små børn, så jeg endte med at sælge min billet tilbage til Virgin Galactics, lyder det fra skuespilleren.

Ikke opgivet

Han oplyser videre, at han skulle have været om bord på den næste tur ud i rummet, hvis han havde beholdt billetten. Han har dog ikke mistet håbet om at komme af sted engang.

- På et eller andet tidspunkt så skal jeg ud i rummet, lyder det fra Kutcher.

Han og hustruen Mila Kunis blev gift i 2015. De har sammen børnene Wyatt Isabelle og Dimitri.

Virgin Galactics, der er ejet af den britiske milliardær Richard Branson, foretog i sidste uge den første rejse til kanten af jordens atmosfære. Her var Branson selv om bord.

Billetterne, der har været udbudt i forsalg, og som blandt andet Ashton Kutcher havde købt, kostede mellem 200.000 og 250.000 dollars svarende til mellem 1,2 og 1,5 millioner danske kroner.

