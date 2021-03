Droppes igen

Den amerikanske skuespiller Armie Hammers karriere er i frit fald efter en lang række anklager om misbrug og voldtægt.

Senest har instruktøren Amma Astante valgt at stoppe samarbejdet med Hammer i den kommende koldkrigs-film 'The Billion Dollar Spy', hvor han skulle have spillet over for danske Mads Mikkelsen.

Det skriver The Hollywood Reporter.

Begrundelsen er ifølge mediet, at politiet har bekræftet, at de efterforsker Armie Hammer som mistænkt i en voldtægtssag.

Hollywood-skuespiller efterforskes for voldtægt

Forinden har Hammer desuden tiltrukket sig en del negativ opmærksomhed på sociale medier, hvor flere kvinder har anklaget ham for chikane, manipulation og misbrug.

Det fik folkene bag filmen 'Shotgun Wedding', hvor han skulle have spillet over for Jennifer Lopez, og folkene bag Paramount-serien 'The Offer' til at stoppe samarbejdet med skuespilleren.

Hammer har gennem en talsperson nægtet voldtægtsanklagen, og hans eneste kommentar til beskyldningerne, der har floreret på sociale medier siden begyndelsen af året, har været den korte kommentar, at det var 'bullshit'.

Armie Hammer er ikke den første i sin familie, der er blandet ind i skandaler. Læs alt om familiedramaet her (+).