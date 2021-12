Droppet: Alvorlige anklager vælter ind

Skuespilleren Chris Noth er nu blevet beskyldt for endnu et seksuelt overgreb

I ugens løb er det kommet frem, at skuespilleren Chris Noth, der især er kendt for sin rolle som 'Mr. Big' i 'Sex and the City', er blevet beskyldt for seksuelle overgreb af to forskellige kvinder.

Nu er en tredje kvinde stået frem og har rettet anklager mod Chris Noth, og det har gjort, at hans management har droppet ham.

Det skriver People.

I en rapport, der er blevet udgivet i Daily Beast fredag, står en kvinde, der ønsker at være anonym, frem og fortæller, at hun er blevet seksuelt forulempet af Chris North i 2010, hvor hun arbejdede på en restaurant i New York som sanger.

Kvinden fortæller, at hun og Chris North faldt i snak og talte om hendes karriere og hjemby Toronto, og at Chris North flere gange i den forbindelse skulle have trukket hende ned på hans skød og 'presset hende ned på hans erigerede lem'.

Hun fortæller videre, at skuespilleren forsøgte at kysse hende, og at hun flere gange sagde nej og skubbede ham væk.

Chris Noth er lige nu aktuel i den nye udgave af 'Sex and the City', der har fået navnet 'And Just Like That'. Foto: Gotham/Getty Images

Afviser

Chris Noth har selv været ude og afvise beskyldningerne.

'Historien er en fabrikation, og de påståede situationer er hele vejen igennem som dårlig fiktion', siger en talsperson for Chris Noth til People.

'Som Chris også sagde i går, så har han aldrig og ville aldrig krydse den grænse'.

Alligevel har beskyldningerne fået Chris Noths management, A3 Artists Agency, til at droppe deres samarbejde med skuespilleren.

Tidligere på ugen stod to andre kvinder frem og fortalte om seksuelle krænkelser begået af Chris Noth.

Det ene forhold skulle være fundet sted i Los Angeles i 2004, mens det andet dateres tilbage til New York i 2015.

I den forbindelse har Noth fortalt, at forholdene skete i samtykke mellem begge parter, og han har afvist, at han skulle have begået seksuelle overgreb af nogen art.