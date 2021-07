Droppet i 'Big Brother': Brød corona-regler

Det er ingen kære mor, når reglerne ikke overholdes.

Det her den britiske kendis Katie Hopkins måtte sande, efter hun er blevet droppet som deltager i det populære realityprogram 'Big Brother'.

Kate Hopkins er ude af programmet, fordi hun ikke kunne overholde karantæne-reglerne i Australien.

Det skriver Daily Mail, der har fået det bekræftet af produktionen bag showet.

'Seven network og Endemol Shine Austrlia bekræfter, at Katie Hopkins ikke er med i Big Brother VIP. Vi tager stor afstand til hendes uansvarlige udmeldinger om hotel-karantæne', lyder det i beskeden.

Åbner døren nøgen

Katie Hopkins var for nyligt fløjet til Australien for at medvirke i VIP-versionen af 'Big Brother', men er smidt ud, efter hun på sociale medier har udtalt, at hun ville droppe restriktionerne, mens hun var i hotel-karantæne.

I en video fortalte hun, at hun synes, reglerne om fjorten dage i karantæne var latterlig, og at hun selv brød den med vilje ved at åbne sin dør helt nøgen uden maske, når der blev bragt mad til hende på værelset.

- Politimanden, der tog mig hen på hotellet, fortalte, at når de banker på min dør, skal jeg vente 30 sekunder med at åbne, og at jeg ikke kan åbne den uden en maske, lød det videre i videoen.

Politikerne går ind i sagen

Australiens vicepremierminister har også kommenteret på sagen.

- Jeg er personen, der ville sende Johnny Depps hunde hjem, så jeg har intet problem med at sende en person hjem, der vil omgå vores love. Hvis vil du det, kan du pakke sammen og komme ud af vores land, lød det fra Barnaby Joyce til ABC.

Det skal nu undersøges, hvordan Katie Hopkins præcis har brudt reglerne.

- Det er forargeligt, at nogen vil opføre sig sådan og sætte vores sundhedspersonale i fare. Jeg har nu bedt den australske grænsekontrol om at undersøge sagen yderligere, lød det fra indenrigsminister Karen Andrews.

Endnu ingen reaktion

Katie Hopkins har ikke reageret offentligt på, at hun er smidt ud af programmet.

Hun har dog delt sin mening omkring karantæne på de sociale medier.

- Du gennemlever lige nu det største fupnummer i menneskets historie. De prøver at tage alt fra dig, og et af de bedste våben mod det, er humor, og jeg er sikkert en torn i øjet på dem, lød det fra mediepersonligheden.