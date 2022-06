Droppet i fængslet

Kærligheden er atter bristet for Netflix-stjernen Joe Exotic, som er kendt fra dokumentarserien 'Tiger King.

Joe Exotic havde ellers fundet kærligheden i en mand ved navn John Graham, som han mødte i fængslet. Men nu er parret, der for bare et par måneder siden, havde planer om at gifte sig, gået fra hinanden.

Det skriver TMZ, der har fået nyheden bekræftet af Joe Exotics advokat.

Joe Exotic mødte sin nu tidligere kærlighed, John Graham, tilbage i januar 2021, hvor de begge to afsonede i et fængsel i Texas. Efterfølgende er Graham, der sad inde for indbrud og ulovlig våbenbesiddelse, blevet løsladt. Nu har han altså også slået op med Joe Exotic, der ikke ligefrem kan se frem til at blive løsladt foreløbig.

Fængsel

Joe Exotic afsoner lige nu en dom på 21 års fængsel for forsøg på lejemord på rivalen Carole Baskin.

Havde Joe Exotic og John Graham endt med at gifte sig, ville det være blevet Exotics tredje af slagsen. Han har tidligere været gift med Travis Maldonado, der i 2017 døde i en ulykke, ligesom han også har været gift med Dillon Passage, som den excentriske tidligere zooejer var gift med i fire år, før Passage fandt kærligheden i en anden.