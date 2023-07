Droppet til rolle: 'Ikke sexet nok'

De mørke sider af Hollywood er i den grad bragt frem i lyset de seneste år.

Nu fortæller skuespiller Elle Fanning om endnu en af de mindre flatterende ting, der foregår, når en skuespiller søger en rolle.

I et interview med The Times fortæller hun, at hun engang blev fravalgt til en rolle udelukkende på grund af sit udseende. Det skete, da hun var 16 år gammel og var til audition på en komediefilm om en far og datter, der tog på en rejse sammen.

Her fortæller hun, at hun blev afvist til rollen og fik at vide, at årsagen var, at hun ikke var sexet nok. 'Unfuckable' - eller 'ikke knaldbar' på dansk - lød vurderingen af hende, fortæller hun.

Elle Fanning fortæller ligeledes, at hun et år senere blev afvist til en anden rolle, fordi hun ikke havde følgere nok på Instagram.

Det er dog gået skuespilleren ganske glimrende siden. Hun er aktuel som hovedrollen i den succesfulde serie 'The Great', der handler om det tidligere russiske overhoved, der fik tilnavnet 'Catherine The Great'.

Elle Fanning er lillesøster til Dakota Fanning, der ligeledes er en kendt skuespiller, og de to har i dag et produktionsselskab sammen.

Tidligere på året blev hun single, da hun og ekskæresten Max Minghella gik fra hinanden efter fem års forhold.

