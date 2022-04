Du er en 'gammel, tyk mand'

Johnny Depp har sagsøgt sin ekskone for 50 millioner dollars. Tirsdag var hans søster i vidneskranken på injuriesagens første dag

Johnny Depps 61-årige søster, Christi Dembrowski, indtog tirsdag vidneskranken, da verdensstjernens injuriesag mod ekskonen Amber Heard blev indledt i Fairfax, Virginia.

Under ed fortalte en tydelig berørt Dembrowski blandt andet om søskendeparrets problematiske opvækst og sine møder med Johnny Depps eks.

Og specielt én episode med Amber Heard har hængt ved. Den foregik på Depps kontor, kort efter han havde fået et opkald fra modeskaberen Christian Dior.

- Johnny sagde til Amber, at de var interesserede i ham, sagde Christi Dembrowski ifølge Daily Mail.

- Hun (Amber Heard, red.) reagerede med vantro og afsky, for, som hun sagde, 'hvorfor ville Dior arbejde med ham? De (Dior, red.) handler om klasse og stil, og du har ikke stil.' Det var fornærmende og fjernede fokus fra et stort øjeblik. Den fornærmelse blev hængende.

- Jeg har faktisk oplevet adskillige af hendes fornærmelser, sagde Depps søster.

Hun fortalte også, at Amber Heard kaldte Depp for 'en gammel, tyk mand', når hun skulle beskrive hans fysiske fremtoning.

Johnny Depps søster, Christi Dembrowski, i vidneskranken. Foto: Reuters/Ritzau Scanpix

Christi Dembrowski kom også ind på søskendeparrets opvækst med en mobbende, aggressiv og voldelig mor.

- Hun råbte, hun skreg, hun slog, hun kastede med ting, hun gav os øgenavne.

Depp blev blandt andet kaldt Dovenøje, da hans ene øje begyndte at hænge, og han måtte have klap for det andet.

Depps advokat ville gerne vide, hvordan hans klient reagerede, når moderen slog ham.

- Han var en typisk lille dreng. Når han blev såret, græd han. For det meste ville han bare væk fra det, sagde Dembrowski ifølge Daily Mail og tilføjede, at han aldrig slog igen.

Johnny og Christis forældre blev skilt i 1978. Moderen døde af kræft i 2016 - 81 år gammel.

Amber Heard i gråt jakkesæt sammen med sin advokat under retssagens første dag. Foto: Brendan Smialowski/Ritzau Scanpix

Johnny Depp har slæbt sin ekskone Amber Heard i retten, efter hun i 2018 anklagede ham for hustruvold i en klumme i Washington Post. Siden da har verdensstjernen mistet flere store roller, og han kræver 50 millioner dollars i kompensation.

Parret blev skilt i 2016.

Retssagen forventes at vare seks uger.