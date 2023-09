Dua Lipas råd til fantastisk sex

Sangstjernen Dua Lipa elsker at tale om sex, faktisk synes hun det er underligt, hvis man ikke taler om sex med sin partner

Der er mange, som har våde drømme om popstjernen, og selvom det nok er de færreste, der kommer til at dele en intim situation med hende, så frygt ej. Der er håb forude.

Dua Lipa afslører nu, hvordan hun opnår 'fantastisk sex'.

Det fortæller 'One Kiss'-sangerinden i sin egen podcast, At Your Service.

- Tal om sex! Lyder det blandt andet fra Dua Lipa. Foto: Chris Pizzello / Ritzau Scanpix

Simpel metode

Svaret på, hvordan du forbedrer dit sexliv er meget simpelt: Snak om det.

Hun fortæller i podcasten, at hun synes det er 'bizart', at nogle par ikke taler om, hvad de kan lide og ikke lide:

- Jeg tror, det er vigtigt at normalisere samtalen omkring sex og gøre det til et emne, som vi kan tale mere frit om, så vi kan give slip på skyldfølelsen og skammen, der er omkring det.

Dua Lipa fortæller også, at det er fuldstændig unormalt for hende ikke at snakke om sex med sin partner.

- Det er altid så sjovt, og det går tilbage til den idé om at holde tingene friske og at finde måder at fortsætte med at være nysgerrig på din partner.

Sangerinden danner i øjeblikket par med den franske musikvideoinstruktør Romain Gavras.

