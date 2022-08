Dummere end Kim Kardashian

Hillary Clinton lider endnu et nederlag, denne gang er det til realitystjernen under en juraquiz

Først tabte hun til Trump, nu har hun også tabt til Kim Kardashian.

Det er ikke alle jurastuderende, der kan sige, at de har vundet en juraquiz over USA's tidligere førstedame og præsidentkandidat Hillary Clinton, som desuden også er uddannet jurist, men det kan realtystjernen Kim Kardashian, det skriver People.

Faktisk kan hun stolt sige, at hun vandt 11-4 over den tidligere jurist Hillary Clinton.

Kim Kardashian kan stolt erklære sig som vinder af quizzen. Foto:zz/Doug Peters/STAR MAX/IPx//Ritzau Scanpix

Som de fleste andre quizzer havde de to deltagere en knap hver, som de skulle trykke på, før de måtte svare på spørgsmålet. Her var Kim Kardashian væsentligt hurtigere end Hillary Clinton og svarede rigtigt på spørgsmål som:

- Under hvilke omstændigheder kan man bruge dødbringende magt til at forsvare sig? som Chelsea Clinton stiller.

Hjerteskærende

Hillary Clinton var ikke helt tilfreds med resultatet af quizzen og fortæller efterfølgende i et interview med People, at det var 'hjerteskærende'.

I videoklippet med quizzen forsikrer Hillary Clintons datter også Hillary Clinton om, at det jo er en fordel for Kim Kardashian, at hun har jura-teorien helt friskt i hovedet, da hun stadig studerer jura. Det er nemlig cirka 49 år siden, Hillary Clinton selv studerede.

Quizzen skete under optagelserne til Hillary Clinton og datteren Chelsea Clintons nye dokumentarserie 'Gutsy' der udkommer på Apple TV+ 9. september.

Datteren Chelsea Clinton prøvede at trøste sin mor efter tabet. Foto: Ritzau Scanpix

