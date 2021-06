Dumper: - Har lyst til at give op

Den verdensberømte realitystjerne Kim Kardashian har dumpet sin juraeksamen.

En eksamen, som hun ellers den seneste tid har arbejdet hårdt på at klare sig igennem.

- Jeg har brugt så meget tid væk fra mine børn. Det kan jeg ikke gøre igen, siger hun til sine to søstre i deres program 'Keeping Up With The Kardashians'.

Tidligere har tv-stjernen fortalt Vogue, at hun i gennemsnit bruger 18 timer om dagen på at læse op til en eksamen.

- Jeg er en fiasko

Den omtalte juraeksamen er en syv timers lang test, som kræver 70 procent rigtige svar for at bestå. Men Kim Kardashian måtte nøjes med 474 point af de 560, som det kræver for at klare testen.

Der er ingen tvivl om, at Kim Kardashian har det svært med, at hun nu skal tage eksamen om.

- Det var så vigtigt for mig at bestå, at det næsten giver mig lyst til at give op. Jeg er en fiasko, siger hun i programmet.

Hendes afdøde far, Robert Kardashian, som selv var advokat, bestod sin første juraeksamen i første hug. Derfor følte hun også et ekstra pres for, at det også skulle lykkes for hende.

Storesøster Kourtney forsikrer dog om, at deres far ville være stolt af hende uanset resultatet.

Kim Kardashian har studeret jura siden 2018, efter hun hjalp Alice Marie Johnson med at blive løsladt fra fængslet.

Hun har forklaret sine følgere på Instagram, at hun ikke har tænkt sig at give op, og at hun derfor er ved at forberede sig på at tage testen igen.