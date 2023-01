Dumpet af kæresten: - Det var helt ødelæggende

John Janssen har afsluttet forholdet med tv-kendissen Shannon Beador efter lidt over tre år

Kærligheden er slut mellem Shannon Beador, der er kendt fra den amerikanske tv-serie 'The Real Housewives of Orange County', og kæresten John Janssen.

Faktisk sluttede kærligheden mellem parret allerede sidste måned, men det er først nu, at de har bekræftet bruddet.

Det skriver People.

58-årige Shannon Beador og 59-årige John Janssen nåede at være sammen i tre og et halvt år, før sidstnævnte besluttede at gøre en ende på forholdet.

- Det sidste, jeg ønsker, er at såre Shannon, men jeg tror, jeg har gjort det rigtige, fortæller John Janssen til People.

Helt ødelæggende

John Janssen valgte at gå fra Shannon Beador en uge efter optagelserne til den 17. sæson af 'The Real Housewives of Orange County'. Nu sætter tv-kendissen ord på sidste dage af forholdet til selvsamme medie.

- Vi var et fantastisk sted. Men syv dage efter optagelserne var det en helt anden historie. Han (John Janssen, red.) fortalte mig, at han var færdig med forholdet. Og det var ødelæggende at høre, alt det han sagde til mig, fortæller Shannon Beador og fortsætter:

- Jeg har aldrig elsket nogen, som jeg har elsket John. Jeg håbede, at det var den mand, jeg skulle tilbringe resten af mit liv med.

Shannon Beador og John Janssen mødte hinanden tilbage i 2019 gennem nogle fælles venner. Samme år blev de kærester.

