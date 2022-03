Dyb sorg: Deler rørende hyldest af afdød ekskæreste

Elizabeth Hurley er i sorg over cricket-legenden Shane Warnes død

Skuespilleren Elizabeth Hurley, 56, er i dyb sorg, efter hendes tidligere forlovede, den australske cricket-stjerne Shane Warnes, pludselige død.

Warne blev fundet død i Koh Samui, Tahilan, 4. marts.

Han og Hurley dannede par i årene 2011-13.

Ifølge hans rådgiver døde han af hjertestop. Han blev blot 52 år.

Efterfølgende har Hurley på gribende vis mindet ekskæresten på Instagram.

'Det føles, som om solen er gået bag om en sky for altid. Hvil i fred, mit elskede løvehjerte', skriver hun i et opslag, der er ledsaget af et billede af hende og Shane Warne.

Også Elizabeth Hurleys søn, 19-årige Damian Hurley, som hun har med den amerikanske forretningsmand Steve Bing, hylder morens ekskæreste, som han beskriver som en faderfigur for ham..

'SW var en faderfigur for mig i de fleste af de år, der formede mig, og han var en af de bedste mænd, jeg nogensinde har kendt. Mit hjerte er knust', skriver han på Instagram.