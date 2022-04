TMZ kunne fredag afsløre, at manden, der mistænkes for at stå bag nedskydningen af Lady Gagas hundelufter Ryan Fischer i 2021, ved en fejl er blevet løsladt fra politiets varetægt.

Det skete onsdag, efter han tirsdag var en tur i retten. Manden, 19-årig James Howard Jackson, står tiltalt for drabsforsøg på Lady Gagas hundelufter i den voldsomme sag fra sidste år, hvor Ryan Fischer blev skudt og to hunde blev kidnappet.

Ifølge TMZ skulle miseren ganske pinligt bestå i en skrivebordsfejl, og det er ikke siden lykkedes politiet at få fingrene i den nu efterlyste mand.

Ryan Fischer lagde blandt andet dette billede på Instagram efter skyderiet...

Meld dig selv

Det får nu Ryan Fischer til tasterne, og i en story på Instagram opfordrer han James Howard Jackson til at melde sig selv.

'Mens jeg er dybt bekymret over de omstændigheder, der førte til hans løsladelse, så er jeg også tryg ved, at ordensmagten vil rette op på fejlen.'

'Jeg beder Mr. Jackson om at overgive sig til myndighederne, så sagen om den kriminelle handling, der overgik mig, kan komme for retten - uanset hvad retten måtte finde frem til.'

'Tak til alle, der støtter mig i denne tid', skriver Ryan Fischer.

Ryan Fischer blev efterladt blødende på gaden efter at være blevet skudt i brystet. Hans lunge kollapsede, og han led efterfølgende af såvel fysiske som psykiske mén.