Dybt forgældet: Realitystjerne sagsøgt

For et par måneder siden kom det frem, at Kim Zolciak og Kroy Biermann efter 12 år som mand og hustru havde besluttet at lade sig skille.

Og en ulykke kommer tilsyneladende sjældent alene.

For i kølvandet på skilsmissen er det kommet for en dag, at 'Real Housewives of Atlanta'-parret er dybt forgældet, skriver Page Six, som har fået indsigt i retsdokumenter, der viser, at Zolciak nu bliver sagsøgt af sin bank.

Ifølge mediet drejer sagen sig om en regning på et kreditkort, som den 45-årige tv-kendis har ignoreret. Regningen lyder på 2.482,24 dollars, hvilket svarer til knap 17.000 kroner.

Og det er altså nok til, at banken nu vil slæbe hende i retten.

Milliongæld

Ifølge Page Six er det dog ikke den eneste ubetalte regning, det forhenværende par har hængende over hovedet.

Mediet kan også afsløre, at Kim Zolciak og Kroy Biermann skylder 1,1 million dollars i skat. Det svarer til 7,5 millioner kroner.

I februar blev deres fælles hjem i Georgia ifølge mediet desuden sendt på tvangsauktion, fordi de ikke var i stand til at betale af på deres lån i huset, som beløb sig til 1,65 millioner dollars, hvilket svarer til 11,2 millioner kroner.

Kim Zolciak og Kroy Biermann har sammen de fire børn Kroy, Kash, Kaia og Kane.

Det forhenværende par har ifølge Page Six ikke ønsket at kommentere sagen.