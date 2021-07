Dyr skilsmisse: Skal betale millioner til eksmand

Skilmissen er gået hen og blevet en dyr omgang for den amerikanske sangstjerne og talkshowvært Kelly Clarkson.

Sangeren er nemlig blevet pålagt at betale sin eksmand, Brandon Blackstock, 200.000 dollars hver måned i børne- og ægtefællebidrag, svarende til omtrent 1,2 millioner danske kroner.

Det skriver flere medier heriblandt People med henvisning til dokumenter fra retssagen.

Derudover har dommeren beordret, at Kelly Clarkson skal dække omkostningerne for eksmandens advokatbistand under skilsmissen, der løber op i 1,3 millioner dollars, hvilket svarer til omkring 8,2 millioner danske kroner.

Den 39-årige Clarkson søgte sidste år om skilsmisse fra sin mand efter næsten syv års ægteskab.

Eksparret blev gift i 2013 og har sammen to børn, River og Remington, på henholdsvis syv og fem år.

Tidligere på måneden ønskede Clarkson, at selve bruddet skulle være officielt. Derfor anmodede hun retten i Los Angeles om at erklære hende juridisk single.

Ud over at være sanger er Kelly Clarkson vært på sit eget talkshow og har ofte været dommer i talentprogrammet 'The Voice'.