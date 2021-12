Dystre detaljer ser dagens lys

Ghislaine Maxwell bliver sigtet for at hjælpe Jeffrey Epstein til at begå seksuelle overgreb mod unge teenagepiger.

Ghislaine Maxwell har angiveligt fortalt en 14-årig pige, at hun 'havde en fantastisk krop for Epstein og hans venner'

Anden uge af retssagen mod 59-årige Ghislaine Maxwell, der er tiltalt for at have rekrutteret og lokket mindreårige til sex med sin pædofilidømte ven Jeffrey Epstein, er i fuld gang.

Tirsdag afslørede vidnet 'Carolyn', at hun kun var 14 år gammel, da hun begyndte at besøge Jeffrey Epstein i hans hjem i Palm Beach, Florida, to eller tre gange om ugen i begyndelsen af 00erne.

Det skriver CNN.

Fantastisk krop

Ved et af disse besøg var 'Carolyn' ved at indrette et massagerum for Epstein, da hans mangeårige ledsager Ghislaine Maxwell kom ind i rummet. Maxwell rørte ifølge 'Carolyn' herefter ved hendes bryster, hofter og numse og kommenterede, at hun 'havde en fantastisk krop for Epstein og hans venner'.

Vidnet fortalte endvidere, at der ved hvert besøg blev lagt 300 dollars i kontanter til hende på håndvasken på badeværelset - men det var ikke uden omkostninger.

'Der skete noget seksuelt hver eneste gang,' sagde 'Carolyn', der nu er i sine 30'er, om sine oplevelser med Epstein i teenageårene.

Ghislaine Maxwell nægter sig skyldig i alle anklager. Foto: Jane Rosenberg/Ritzau Scanpix

Under retssagen brød 'Carolyn' på et tidspunkt helt sammen, da anklager Maurene Comey krævede svar på, om hun forsøgte at få penge for sit vidneudsagn.

'Nej, penge vil aldrig løse det, den kvinde har gjort ved mig,' sagde 'Carolyn' hulkende. 'Fordi det, hun gjorde, var forkert, fordi hun tager sårbare unge piger og handler med dem, og jeg er så skrækslagen for, at mine døtre vil blive udsat for det samme.'

'Carolyn' er den tredje kvinde i rækken, der nu vidner om, at hun blev seksuelt misbrugt af Epstein, og at Maxwell var involveret. En anden kvinde, 'Kate', afslørede mandag, at Maxwell arrangerede seksuelle møder med Epstein, mens en tredje kvinde under dæknavnet 'Jane' i sidste uge kunne fortælle, at Maxwell nogle gange selv deltog i de seksualiserede massager.

'Carolyn' brød sammen under sit vidneudsagn i retten tirsdag. Foto: Jane Rosenberg/Ritzau Scanpix



Ghislaine Maxwell blev anholdt i juli 2020 og kan risikere op til 80 års fængsel, hvis hun bliver kendt skyldig. Men hun fastholder, at hun ikke er skyldig i nogen forbrydelse.