'EastEnders'-stjerne død

Den britisk-jamaicanske skuespillerinde Mona Hammond er død.

Hammond, der nok var bedst kendt for at spille med i den britiske sæbeopera 'EastEnders', blev 91 år.

Det skriver mediet Variety.

I 'EastEnders', der er blevet sendt på britisk tv siden midten af 80'erne, spillede Mona Hammond rollen som Blossom Jackson.

I løbet af sine 91 år nåede den britisk-jamaicanske skuespillerinde at medvirke i et hav af film og serier. Faktisk nåede skuespillerinden ifølge filmmagasinet Variety at gafle over 70 roller til sig i forskellige tv- og filmproduktioner.

Den sidste film, Hammond nåede at medvirke i, var i 2016. Det var kortfilmen 'Bucky'. En af de første gange Hammond medvirkede i en tv-serie var i 1968. Det var serien 'Softly, Softly', hvor hun spillede karakteren Nora.

Serien biiver sendt på BBC .

Mona Hammond efterlader sig blandt andet en søn, som hun har med Michael Saunders.

Det er ikke oplyst, hvad Mona Hammond døde af.