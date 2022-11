'EastEnders'-stjerne død

Skuespilleren Bill Treacher, der er kendt for at have spillet karakteren Arthur Fowler i den britiske serie 'EastEnders', er død.

Det skriver flere udenlandske medier, heriblandt The Guardian, på baggrund af en meddelelse fra Treachers familie, hvori det fremgår, at skuespilleren døde lørdag den 5. november.

'Familien til skuespiller Bill Treacher er kede af at fortælle, at Bill døde sent lørdag aften den 5. november 2022', står der i erklæringen, der fortsætter:

'Han var meget elsket af sin kone, Kate, hans søn, Jamie og hans datter, Sophie. Bill var en genial skuespiller og en vidunderlig mand og far, plus et meget fint menneske. Han vil blive enormt savnet.'

Bill Treacher med hustruen Katherine. De to blev gift i 1971. Sammen har de to børn. Foto: Ritzau Scanpix

Treacher var gift med den australske skuespiller Katherine Kessey, som han har børnene Jamie og Sophie med.

Bill Treacher spillede med i den britiske sæbeopera 'EastEnders' fra 1985 til 1996. Efterfølgende gjorde han sig også bemærket i 'The Bill' og 'Casualty' samt flere film.

Dødsårsagen er ikke oplyst, men i erklæringen fra familien lyder det, at Bill Treachers helbred havde været nedadgående i noget tid.

Bill Treacher blev 92 år gammel.