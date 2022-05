Ed Sheeran betalte for hospitalsudgifter

I en ny bog afslører Tom Parker, at vennen Ed Sheeran betalte for hans behandling mod kræft

Den britiske sanger Tom Parker fra bandet The Wanted blev kun 33 år, da han tidligere på året tabte kampen mod en uhelbredelig kræftsvulst i hjernen.

En uge før han gik bort, annoncerede Tom Parker, at han havde skrevet en bog om sin kamp mod sygdommen.

'Min bog handler ikke om at dø. Det er en bog om at leve. Det er en bog om at finde håbet, uanset hvilken situation man stilles overfor og at leve på bedste vis uanset hvad', udtalte han i den forbindelse.

I bogen afslører han angiveligt, at hans gode ven Ed Sheeran hjalp med at finansiere medicin og private behandlinger. Det skriver Pagesix.

'Jeg har aldrig sagt det her offentligt før, og han vil måske blive sur over, at jeg gør det nu, men Ed er en meget særlig mand. Han hjalp endda med at betale mine udgifter, da jeg ledte efter andre former for behandling og fik immunterapi', skriver han i bogen.

I bogen skriver han også, at hans verden vendte på hovedet, da han fik den tragiske nyhed at vide, og at han ikke kunne stoppe med at tænke på døden.

Tom Parker og Ed Sheeran lærte hinanden at kende for mere end ti år siden, da Ed Sheeran var med på tour i USA.