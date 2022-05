Ed Sheeran er blevet far igen

Det blev en pige, lyder det fra den glade far til to

Ed Sheeran og hans hustru Cherry Seaborn er blevet forældre for anden gang.

Det annoncerer pop-ikonet torsdag aften dansk tid på Instagram under et billede af et sæt meget små babysokker.

'Vil gerne fortælle jer alle, at vi har fået endnu en smuk pige. Vi er begge så forelskede i hende og ovenud lykkelige for at være en familie på fire,' skriver Ed Sheeran.

Svømmer i likes

Det glade par, der blev gift i 2019, har i forvejen datteren Lyra Antarctica Seaborn Sheeran, som blev født i 2020. Det har ikke været offentligt kendt, at de ventede deres andet barn.

Opslaget, hvor den glædelige nyhed er delt, har allerede i skrivende stund fået over 300.000 'synes-godt-om'-tilkendegivelser.

