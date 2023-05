Efter 12 år: Kendispar skal skilles

Efter knap og nap 12 år og fire børn er det slut.

Den tidligere 'Real Housewives of Atlanta'- stjerne, Kim Zolxiak og hendes mand, Kroy Biermann, skal skilles.

Det skriver kendismediet TMZ, der har fået indsigt i retsdokumenterne. Heri fremgår det, at det er Kim Zolciak, der har søgt om skilsmisse. Page Six har forsøgt at få en kommentar fra Zolciak selv, men en talsperson for stjernen lader mediet forstå, at hun ingen kommentarer har.

Det var tilbage i 2011 - den 11. november for at være helt præcist - at parret giftede sig. Parret har fire børn sammen. En på 11 år, en på 10 år og et par 9-årige tvillinger. Derudover har Zolciak også to voksne børn fra et tidligere forhold. De to adopterede Kroy, da de var små.

Hemmeligheden bag

Sidste år i forbindelse med parrets 11. års bryllupsdag så det daværende par tilbage på deres forhold, der begyndte med 'kærlighed ved første blik', og samtidig benyttede parret muligheden for at dele hemmeligheden bag deres forhold.

- Hvis du beder om en hemmelighed, masser af sex, lød det jokende fra Zolciak til E!Online.

- Jeg tror, ​​at en af ​​de største hemmeligheder også er kommunikation. At vælge at elske en person dag ind og dag ud. Jeg tror, ​​det er et valg, og mange gange er folk bare så hurtige til at kaste håndklædet i ringen, tilføjede hun.

Nyheden om, at parret har 'kastet håndklædet i ringen', kommer kort efter, at TMZ kunne fortælle, at parret skylder afsindig mange penge til staten i ubetalte skatter, renter og bøder fra 2013, 2017 og 2018.