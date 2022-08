Efter 14 år: 'Bedste. Dag. Nogensinde'

Det er så yndigt at følges ad.

Det kan cykellegenden Lance Armstrong skrive under på. Han har nemlig dannet par med med kæresten, den amerikanskfødte Anna Hansen, siden 2008, og i et opslag på Instagram har han nu offentliggjort, at de er blevet gift og har sagt ja til hinanden.

'Bedste. Dag. Nogensinde. Gift med mit livs kærlighed, Anna Hansen Armstrong. Så specielt at have vores børn der også', skriver han i opslaget, der fortsætter:

'Det var en aften fuld af latter og masser af glædestårer. Anna, du har været min absolutte klippe de sidste 14 år, og lad mig være klar, jeg ville ikke have overlevet dem uden dig'.

Datede hitsanger

Lance Armstrong har tidligere været gift med Kristin Richard fra 1998 til 2003, hvor parret blev skilt.

Herefter dannede han så fra 2003 par med rockstjernen Sheryl Crow, med hvem han også blev forlovet i 2005. Det holdt dog kun til 2006, hvor parret gik fra hinanden.

Herefter datede han kort skuespilleren Kate Hudson, inden han mødte Anna Hansen, som han har dannet par med siden, og som nu har slået sine kløer i den tidligere Tour de France-vinder.

Lance Armstrong vandt Tour De France syv år i træk mellem 1999 og 2005, men fik senere frataget sine sejre, efter at han indrømmede et massivt og årelangt forbrug af ulovlig doping.

